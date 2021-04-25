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Пожар в больнице в Багдаде (Ирак), где погибло 28 человек

Момент взрыва в багдадской больнице попал на видео

© AP Photo
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_incidents/20210425/34524412/Moment-vzryva-v-bagdadskoy-bolnitse-popal-na-video.html

Трагедия произошла поздно ночью в стационаре госпиталя, причиной сильнейшего пожара стал взрыв кислородного баллона.

КИШИНЕВ, 25 апр  – Sputnik. Количество жертв взрыва в больнице аль-Хатыб в Багдаде превысило 80 человек, передает РИА Новости

Согласно заявлению МВД Ирака, жертвами пожара в лечебном учреждении стали 82 человека, еще 110 пострадали. По данным СМИ, причиной возгорания стал взрыв баллона с кислородом, большинство смертей вызваны отравлением угарным газом.

Момент взрыва попал на видео, кадры быстро распространились в соцсетях.

Утром в воскресенье премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи поручил задержать директора больницы в Багдаде. 

"Аль-Каземи поручил немедленно провести расследование причин трагедии… Будет проведено расследование в отношении директора больницы, директора службы безопасности и лиц, ответственных за техническое обслуживание оборудования в больнице", - сообщили СМИ.

Позже президент Ирака Бархам Салех заявил, что причиной пожара в багдадской больнице стало разрушение институтов государства из-за коррупции и бесхозяйственности.

"Трагедия больницы "Ибн аль-Хатыб" - рана для всей нации, она является результатом накопленного повреждения государственных институтов в результате коррупции и бесхозяйственности", - написал в Twitter Салех.

Пожар в больнице в Багдаде (Ирак), где погибло 28 человек
© AP Photo
Пожар в больнице в Багдаде (Ирак), где погибло свыше 80 человек

По словам политика, "выражение боли и сочувствия по отношению к пострадавшим и их семьям недостаточны". Он также отметил, что "виновные должны быть привлечены к серьезной ответственности за халатность".

"Должен быть проведен всеобъемлющий и серьезный анализ деятельности учреждений, чтобы гарантировать, что такие бедствия не повторятся", - написал президент.

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