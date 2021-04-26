Массовые аресты: в поле зрения полиции – мафиозный клан

Всем арестованным предъявлены обвинения в причастности к мафиозной деятельности, торговле наркотиками, вымогательстве, а также в совершении других преступлений.

КИШИНЕВ, 26 апр – Sputnik. В административном центре южноитальянской области Апулия – городе Бари – в понедельник утром в ходе масштабной операции правоохранительных органов по борьбе с организованной преступностью арестованы 96 человек. Об этом, как пишет РИА Новости, заявили представители карабинеров.

Операция называлась "Вихрь мистраля" и была проведена совместными усилиями спецподразделений полиции и карабинеров при координации местного Управления по борьбе с мафией. Основной удар правоохранители направили на могущественный мафиозный клан "Стришульо", который контролирует практически всю криминальную деятельность в городе Бари и одноименной провинции.

Так, арестованы 96 человек, еще трое помещены под домашний арест. Всем им предъявлены обвинения в причастности к мафиозной деятельности, торговле наркотиками, вымогательстве, нанесении тяжких телесных повреждений, незаконном хранении и ношении оружия и других преступлениях. Всего под следствием по данному делу находятся 147 человек.

Аресты, проведенные 26 апреля, – результат продолжительного расследования, в ходе которого удалось установить и запротоколировать преступную иерархию и методы действия гангстеров по контролю над территорией в период с 2015 года по сегодняшний день. Уточняется, что ряду представителей клана, проходящим по данному делу, повестки об аресте вручили уже в тюрьме, где они отбывают наказания за другие преступления.

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