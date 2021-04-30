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Видео: в ДТП в Ставропольском крае погибли пять детей

© Sputnik / Mihai Caraus
Происшествия
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Sputnik Молдова
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На 535-м километре автодороги "Астрахань – Ставрополь" столкнулись три автомобиля, в том числе грузовик и автобус, перевозивший детей на соревнования из Волгограда в Черкесск.

КИШИНЕВ, 30 апр – Sputnik. В крупном ДТП на Ставрополье, по предварительной информации, погибли пять человек, сообщается на ведомственном сайте "МВД Медиа".

По предварительным данным, на 535-м километре автодороги "Астрахань – Ставрополь" столкнулись три автомобиля, в том числе грузовик и автобус, перевозивший детей на соревнования из Волгограда в Черкесск. В автобусе было 18 пассажиров: 14 несовершеннолетних и 4 сопровождающих, передает РИА Новости.

"В результате ДТП, по предварительным данным, пять несовершеннолетних погибли, 12 пассажиров, в том числе восемь несовершеннолетних, доставлены в медицинское учреждение", – говорится в сообщении.

"По предварительным данным, легковой автомобиль выехал на обгон грузового транспортного средства, однако не успел завершить маневр, допустив касательное столкновение с впереди двигавшимся грузовым автомобилем. В результате торможения грузовик опрокинулся, перегородив часть дороги, после чего произошло столкновение с двигавшимся во встречном направлении микроавтобусом", – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статьям о нарушении ПДД и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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