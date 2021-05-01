Видео: сильное землетрясение магнитудой 6,6 произошло в Японии

Японские сейсмологи сообщают, что угрозы возникновения цунами нет, однако опасность повторных подземных толчков может сохраняться неделю.

КИШИНЕВ, 1 мая – Sputnik. Подземные толчки магнитудой 6,6 были зафиксированы у побережья японского острова Хонсю в субботу. Как сообщило национальное метеорологическое агентство страны, очаг землетрясения залегал на глубине 60 км, а его эпицентр находился недалеко от префектуры Мияги, в точке с координатами 38,1 градуса северной широты и 141,8 градуса восточной долготы.

​Сейсмологи сообщили, что угрозы цунами нет, пишет РИА Новости. Толчки ощущались на севере и востоке страны, в том числе в Токио.

В сети тут же появилось множество видео очевидцев землетрясения. Некоторые из них довольно забавны: например, одного из жителей Японии стихия застигла во время приема ванны.

Информации о жертвах и разрушениях нет.

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