Видео: в Мехико рухнул метромост с поездом, есть погибшие

При обрушении метромоста с поездом в мексиканской столице погибли более десяти человек, еще 70 пострадали.

КИШИНЕВ, 4 мая – Sputnik. В столице Мексики произошло крушение метромоста в момент, когда по нему проезжал поезд. По предварительным данным, погибли более 15 человек и около 70 получили ранения и травмы различной степени тяжести.

Об этом заявили власти Мехико.

Камеры наблюдения засняли момент обрушения моста, произошедшего на юго-востоке города, в районе станций "Оливос" и "Тесонко".

#ULTIMAHORA

Este es el escalofriante momento en el que se quiebra la estructura del #MetroCDMX en la estación Olivos de la Línea 12.https://t.co/6z8bRGGxiu pic.twitter.com/PgzUgKtgEU — @diario24horas (@diario24horas) May 4, 2021

​На видео видно, как на проезжую часть обрушивается участок метромоста вместе с ехавшим по нему составом.

Министерство гражданской защиты Мексики сообщило, что после инцидента госпитализированы 34 человека, спасательная операция на месте продолжается.

Метро Мехико - один из крупнейших метрополитенов в Северной Америке, пишет РИА Новости. Последний крупный инцидент там случился в январе, когда в результате возгорания на центральном посту в историческом центре города один человек погиб, 29 были госпитализированы с отравлением продуктами горения. Тогда работу метрополитена пришлось остановить на три дня. После этого были запущены три линии, на восстановление работы еще трех ушел почти месяц.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova