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Метро Мехико

Видео: в Мехико рухнул метромост с поездом, есть погибшие

© AP Photo / Marco Ugarte
Происшествия
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Sputnik Молдова
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При обрушении метромоста с поездом в мексиканской столице погибли более десяти человек, еще 70 пострадали.

КИШИНЕВ, 4 мая – Sputnik. В столице Мексики произошло крушение метромоста в момент, когда по нему проезжал поезд. По предварительным данным, погибли более 15 человек и около 70 получили ранения и травмы различной степени тяжести.

Об этом заявили власти Мехико.

Камеры наблюдения засняли момент обрушения моста, произошедшего на юго-востоке города, в районе станций "Оливос" и "Тесонко".

​На видео видно, как на проезжую часть обрушивается участок метромоста вместе с ехавшим по нему составом.

Министерство гражданской защиты Мексики сообщило, что после инцидента госпитализированы 34 человека, спасательная операция на месте продолжается.

Метро Мехико - один из крупнейших метрополитенов в Северной Америке, пишет РИА Новости. Последний крупный инцидент там случился в январе, когда в результате возгорания на центральном посту в историческом центре города один человек погиб, 29 были госпитализированы с отравлением продуктами горения. Тогда работу метрополитена пришлось остановить на три дня. После этого были запущены три линии, на восстановление работы еще трех ушел почти месяц.

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