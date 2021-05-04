Видео: в Мехико рухнул метромост с поездом, есть погибшие

КИШИНЕВ, 4 мая – Sputnik. В столице Мексики произошло крушение метромоста в момент, когда по нему проезжал поезд. По предварительным данным, погибли более 15 человек и около 70 получили ранения и травмы различной степени тяжести.
Об этом заявили власти Мехико.
Камеры наблюдения засняли момент обрушения моста, произошедшего на юго-востоке города, в районе станций "Оливос" и "Тесонко".
#ULTIMAHORA— @diario24horas (@diario24horas) May 4, 2021
Este es el escalofriante momento en el que se quiebra la estructura del #MetroCDMX en la estación Olivos de la Línea 12.https://t.co/6z8bRGGxiu pic.twitter.com/PgzUgKtgEU
На видео видно, как на проезжую часть обрушивается участок метромоста вместе с ехавшим по нему составом.
Министерство гражданской защиты Мексики сообщило, что после инцидента госпитализированы 34 человека, спасательная операция на месте продолжается.
Метро Мехико - один из крупнейших метрополитенов в Северной Америке, пишет РИА Новости. Последний крупный инцидент там случился в январе, когда в результате возгорания на центральном посту в историческом центре города один человек погиб, 29 были госпитализированы с отравлением продуктами горения. Тогда работу метрополитена пришлось остановить на три дня. После этого были запущены три линии, на восстановление работы еще трех ушел почти месяц.
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