Видео: в перестрелке в метро в Рио-де-Жанейро погибло не менее 25 человек

Стрельба произошла в ходе спецоперации по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Среди погибших – один полицейский.

КИШИНЕВ, 6 мая – Sputnik. В результате перестрелке в метрополитене Рио-де-Жанейро 25 человек погибли, передает РИА Новости со ссылкой на портал G1.

Среди погибших – один офицер полиции и 24 подозреваемых. По данным СМИ, полицейский Андре Фриас скончался в результате ранения в голову. Ранены два пассажира поезда и два сотрудника полиции.

Появилось видео с места перестрелки, снятое очевидцами. На кадрах — первые минуты после стрельбы, видно, как многие пассажиры в вагоне поезда сидят на полу, пытаясь укрыться от пуль.

Инцидент произошел в Жакарезинью — северной зоне города в ходе операции гражданской полиции Рио-де-Жанейро по борьбе с незаконным оборотом наркотиков рано утром в четверг.

Сообщается, что число погибших в данной спецоперации рекордное с 2016 года, когда начали вести статистику.

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