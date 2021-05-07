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Перестрелка. Архивное фото

Стрельба в школе Айдахо – ученица ранила трех человек

© REUTERS / Alyson McClaran
Происшествия
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Sputnik Молдова
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Ученица шестого класса открыла огонь в школе города Ригби. Учительнице удалось обезоружить и задержать стрелявшую до приезда полиции.

КИШИНЕВ, 7 мая – Sputnik. В средней школе в городе Ригби в штате Айдахо, США, произошла стрельба, в результате которой пострадали три человека – двое учащихся и один взрослый, передает РИА Новости.

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© AP Photo
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Стрелка смогла обезоружить и задержать учительница до прибытия стражей порядка. Как передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местных правоохранителей, выстрелы произвела ученица шестого класса.

Шериф округа Джефферсон на пресс-конференции сообщил, что девочка вытащила пистолет из рюкзака и совершила ряд выстрелов как внутри здания школы, так и снаружи.

Полиция выясняет мотивы нападения, а также каким образом огнестрельное оружие попало в руки шестиклассницы.

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