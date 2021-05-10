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Боевой снаряд, архивное фото

Эхо войны: на Соломоновых Островах сдетонировал снаряд времен Второй мировой

© Sputnik /
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_incidents/20210510/34692456/Ekho-voyny-na-Solomonovykh-ostrovakh-sdetoniroval-snaryad-vremen-Vtoroy-mirovoy.html

К сожалению, инцидент не обошелся без жертв: по информации местной полиции, один человек погиб, еще несколько пострадали.

КИШИНЕВ, 10 мая – Sputnik. Американская бомба времен Второй мировой войны взорвалась на Соломоновых Островах, сообщают "Известия".

Инцидент произошел в воскресенье, 9 мая. Как информирует полиция страны в своем аккаунте в Facebook, один человек погиб, еще трое получили ранения.

Как сообщается, в воскресенье в столице государства, в городе Хониары, четыре человека приехали на берег океана в район Леганкики для проведения акции по сбору средств для благотворительного проекта. Чтобы приготовить еду для гостей мероприятия, они развели костер - к несчастью, именно в этом месте залегал 105-миллиметровый фугасный снаряд времен Второй мировой войны. При нагревании он сдетонировал.

Полиция сообщает об одном погибшем и трех пострадавших, среди которых один мужчина и две женщины. Они госпитализированы в критическом состоянии. Данных о других пострадавших и разрушениях нет. На месте работают офицеры полиции Соломоновых Островов и специальной группы по обезвреживанию боеприпасов, а также сотрудники Департамента судебной экспертизы.

Соломоновы Острова – государство в южной части Тихого океана, здесь сохранилось множество мест, связанных со Второй мировой войной, а также установлен американский военный мемориал погибшим солдатам союзных войск.

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