В Румынии зафиксированы подземные толчки

КИШИНЕВ, 10 мая – Sputnik. Подземные толчки магнитудой 3.4 были зафиксированы в понедельник в соседней с Молдовой Румынии, в 65 километрах от Бузэу и в 9 километрах от Нережу в 17.15 по местному времени (совпадает с кишиневским).

По информации Европейско-средиземноморского сейсмоцентра, эпицентр землетрясения залегал на глубине 85 километров.

Предыдущее сейсмособытие в зоне Вранча наблюдалось 9 апреля нынешнего года. Его магнитуда составила 4,5, с залеганием на глубине 66 километров в 71 километре от Брашова и в 87 километрах от Бакэу.

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