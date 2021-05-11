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Стрельба у школы в Казани

Стрельба произошла в одной из школ Казани: появилось видео с места ЧП

© Sputnik / Максим Богодвид
Происшествия
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Sputnik Молдова
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Во всех учебных заведениях Казани усилены меры безопасности. На место происшествия выехал президент Татарстана Рустам Минниханов.

КИШИНЕВ, 11 мая – Sputnik. Количество погибших при стрельбе в школе в Казани выросло до 11 человек, большинство из них дети. Об этом сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. Двое учеников разбились, выпрыгнув с третьего этажа.

По предварительным данным, стреляли подростки, одного из них задержали, второй может удерживать заложников.

В мэрии города заявили, что после случившегося меры безопасности усилены во всех учебных заведениях Казани.

"По всем учебным заведениям Казани усилены меры безопасности", – говорится в сообщении мэрии.

Уточняется, что на месте работают правоохранительные органы, а также глава Советского района Казани Роман Фатхутдинов.

"В гимназии N175 часть детей эвакуированы и находятся в соседнем детском саду N181. Сейчас списки детей формируются", – говорится в сообщении.

Президент Татарстана Рустам Минниханов выехал на место ЧП. На место происшествия также направили 21 бригаду скорой.

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