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Стрельба у школы в Казани

Глава Татарстана выступил с подробностями стрельбы в школе

© Sputnik / Максим Богодвид
Происшествия
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Рустам Минниханов подтвердил факт гибели в результате стрельбы минимум семи восьмиклассников. На месте работают правоохранительные органы.

КИШИНЕВ, 11 мая – Sputnik.  Глава Татарстана Рустам Минниханов выступил с заявление по поводу стрельбы в школе, в результате которой погибли несколько школьников, передает РИА Новости. Минниханов подтвердил факт гибели в результате стрельбы минимум семи восьмиклассников. Госпитализированы 16 человек, из которых 12 детей и четверо взрослых.

Стрельба у школы в Казани
© Sputnik / Максим Богодвид
Стрельба произошла в одной из школ Казани: появилось видео с места ЧП

Утроившему стрельбу в казанской школе 19 лет, на него официально зарегистрировано оружие, сообщил во вторник глава Татарстана Рустам Минниханов.

"Террорист арестован. 19 лет. Официально на него зарегистрировано оружие", - сказал Минниханов в эфире телеканала "Россия 24".

Рустам Минниханов заявил, что семьям погибших и пострадавших будет оказана помощь. 

"Конечно, все, что необходимо... Будет оказана помощь и школе, и семьям. И сегодня большая трагедия для всей нашей республики, для нашей страны. Мы очень сожалеем, что так получилось", - сказал Минниканов в эфире телеканала "Россия 24".

Уточняется, что на месте работают правоохранительные органы.

Власти объявили 12 мая днем траура.

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