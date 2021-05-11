14:37 11 Мая 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.51
  • USD17.82
  • RUB0.24
  • RON4.37
  • UAH0.64
Поиск
LIVE:
Владимир Путин

Путин выразил соболезнования семьям погибших при стрельбе в Казани

© Sputnik / Михаил Климентьев
Происшествия
Получить короткую ссылку
155 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/04/16/34478919.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_incidents/20210511/34702458/putin-vyrazil-soboleznovaniya-semyam-pogibshikh-pri-strelbe-v-kazani.html

По последним данным, в результате стрельбы погибли семь детей и учительница, еще 20 человек ранены. Стрельбу открыл 19-летний молодой человек.

КИШИНЕВ, 11 мая – Sputnik. Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших при стрельбе в казанской школе.

© Sputnik / Maxim Bogodvid
Кадры с места стрельбы у школы в Казани
10

Также глава государства поручил оказать всю необходимую медицинскую помощь детям, пострадавшим при стрельбе в школе, сообщает РИА Новости. В Казань направлен борт МЧС с медиками и психологами, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Путин поговорил по телефону с председателем правительства Михаилом Мишустиным, вице-премьером Татьяной Голиковой и главой МЧС Евгением Зиничевым, в ходе беседы президент поручил главе Росгвардии Золотову с учетом ситуации в Казани проработать новое положение о видах оружия, которое могут использовать граждане.

"Доложено о деталях произошедшего. Также президент по телефону переговорил с председателем правительства Мишустиным, вице-премьером Голиковой, а также с руководителем МЧС Зиничевым", - сказал Песков.

Ранее во вторник со ссылкой на экстренные службы сообщалось, что детей эвакуируют из школы в Казани, где неизвестный открыл стрельбу и произошел взрыв. В пресс-службе главы Татарстана рассказали, что погибли семь детей и учительница, еще 20 человек ранены. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие.

По информации пресс-службы Национального антитеррористического комитета, вооруженный преступник, открывший стрельбу в гимназии №175 в Казани, задержан.

Расследование стрельбы в Казани займется центральный аппарат Следственного комитета России.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Глава Татарстана выступил с подробностями стрельбы в школе

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Мемориал Вечность в Кишиневе
День Победы объединил десятки тысяч жителей Молдовы
Легендарный кукурузник: почему У-2 называли грозой немцев – видео
Видео: "Гроза немцев" - легендарный У-2
АГРАРНЫЕ РЫНКИ КИШИНЕВА заглушка
Аграрные рынки Кишинева - 2021

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться