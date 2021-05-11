Путин выразил соболезнования семьям погибших при стрельбе в Казани

По последним данным, в результате стрельбы погибли семь детей и учительница, еще 20 человек ранены. Стрельбу открыл 19-летний молодой человек.

КИШИНЕВ, 11 мая – Sputnik. Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших при стрельбе в казанской школе.

Также глава государства поручил оказать всю необходимую медицинскую помощь детям, пострадавшим при стрельбе в школе, сообщает РИА Новости. В Казань направлен борт МЧС с медиками и психологами, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Путин поговорил по телефону с председателем правительства Михаилом Мишустиным, вице-премьером Татьяной Голиковой и главой МЧС Евгением Зиничевым, в ходе беседы президент поручил главе Росгвардии Золотову с учетом ситуации в Казани проработать новое положение о видах оружия, которое могут использовать граждане.

"Доложено о деталях произошедшего. Также президент по телефону переговорил с председателем правительства Мишустиным, вице-премьером Голиковой, а также с руководителем МЧС Зиничевым", - сказал Песков.

Ранее во вторник со ссылкой на экстренные службы сообщалось, что детей эвакуируют из школы в Казани, где неизвестный открыл стрельбу и произошел взрыв. В пресс-службе главы Татарстана рассказали, что погибли семь детей и учительница, еще 20 человек ранены. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие.

По информации пресс-службы Национального антитеррористического комитета, вооруженный преступник, открывший стрельбу в гимназии №175 в Казани, задержан.

Расследование стрельбы в Казани займется центральный аппарат Следственного комитета России.

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