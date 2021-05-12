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Ситуация у школы в Казани

Подробности состояния госпитализированных после стрельбы в Казани

© Sputnik / Maksim Bogodvid
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После произошедшей стрельбы в казанской школе 20 детей находятся в Детской республиканской клинической больнице Татарстана. В двух городских больницах проходят лечение трое взрослых, получивших травмы при стрельбе.

КИШИНЕВ, 12 мая – Sputnik. Состояние 20 детей и троих взрослых, пострадавших при стрельбе в казанской школе во вторник, не изменилось к утру среды. Двое детей до сих пор в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова, ссылаясь на специалистов больницы.

"Состояние пострадавших без изменений", - сказала она.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщал журналистам, что после произошедшей в школе стрельбы 18 детей находятся в Детской республиканской клинической больнице Татарстана. Шестеро из пострадавших – в тяжелом состоянии, двое – в крайне тяжелом. Восемь детей, по данным министра, получили огнестрельные ранения, остальные - ранения в результате травмирования осколками стекла или при эвакуации из здания. Кроме того, в двух казанских больницах находятся трое взрослых, получивших травмы при стрельбе.  

Кишиневцы несут цветы к посольству России
© Sputnik / Mihai Caraus
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Для работы с пострадавшими в Казань из Москвы прибыли 39 человек, в том числе специалисты из федеральных клиник: анестезиологи, реаниматологи, хирурги, нейрохирурги, психиатры, а также специалисты "Центроспаса" и психологи.

Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии № 175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей, два педагога, более 20 человек ранены. Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на которого официально было зарегистрировано оружие. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц"). Среда в республике объявлена днем траура. Власти Татарстана сообщили, что оплатят похороны погибших при стрельбе в школе.

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