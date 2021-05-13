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Офицер службы безопасности Израиля

С начала обострения конфликта по Израилю выпустили около 1600 ракет

© AFP 2021 / Gil Cohen-Magen
Происшествия
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В результате постоянных ракетных обстрелов погибли шесть израильтян, более 200 получили ранения. Жертвами израильских атак стали 67 человек.

КИШИНЕВ, 13 мая – Sputnik. За последние дни по Израилю из сектора Газа выпустили как минимум 1600 ракет, заявил пресс-секретарь израильской армии Йонатан Конрикус.

Внутри анклава упали около 400 из них, эффективность работы системы ПРО "Железный купол" составляет 90%, заявил он.

Палестинец стоит перед огромной воронкой в ​​городе Газа.
© AFP 2021 / Mohammed Abed
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Тель-Авив, в свою очередь, с начала эскалации атаковал около 600 военных целей ХАМАС и "Исламского джихада", передает РИА Новости.

В понедельник вечером резко обострилась ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа. В результате постоянных ракетных обстрелов погибли шесть израильтян, более 200 получили ранения. По данным палестинского Минздрава, жертвами израильских атак стали 67 человек.

Сектор Газа — одна из частей Палестины, деление территории которой оспаривается участниками многолетнего арабо-израильского конфликта. В 1947 году Генассамблея ООН разработала план раздела Палестины, который до сих пор не приняла арабская сторона.

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