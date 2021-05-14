Видео: торнадо на востоке Китая - один погибший, десятки в больнице

Судя по опубликованным в прессе видео, разгул стихии в Поднебесной был нешуточным, власти сообщают о двух десятках погибших.

КИШИНЕВ, 14 мая – Sputnik. В результате торнадо в китайской восточной провинции Цзянсу один человек погиб и 21 госпитализирован, говорится в сообщении правительства населенного пункта Шэнцзэ, передает РИА Новости.

Торнадо обрушился на поселок Шэнцзэ района Уцзян городского округа Сучжоу около 19.00 по местному времени (14.00 по Кишиневу). В результате было разрушено несколько зданий, повреждены линии электропередачи, несколько районов остались без электроснабжения.

Согласно последним данным, два человека получили тяжелые травмы, 19 – легкие.

Пожарное управление города Сучжоу направило в пострадавшие районы 24 пожарных расчета и 121 сотрудника пожарной службы для проведения поисково-спасательной операции и работ по ликвидации последствий стихийного бедствия.

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