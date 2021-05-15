Видео: ракетный удар в Газе разрушил здание с офисами международных СМИ

ВВС Израиля разрушили здание в Газе, в котором находились офисы Associated Press и "Аль-Джазиры". За час до атаки военные предупредили о своем намерении владельцев здания.

Авиаудар военных сил Израиля привел к обрушению многоэтажного здания в Газе, где, в частности, располагались офисы международных СМИ. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее местные источники сообщили агентству о том, что Израиль сделал "предупреждение", что в течение следующего часа его силы атакуют здание, в котором расположены офисы телеканала "Аль-Джазира", агентства Ассошиэйтед Пресс и других международных СМИ в секторе Газа.

"ВВС Израиля полностью разрушили в городе Газа высотное здание "аль-Джала", в котором размещались ряд международных СМИ, таких как Ассошиэйтед Пресс и Al-Jazeera", –цитирует агентство собственный источник.

Израильская армия подтвердила нанесение удара по многоэтажному зданию в секторе Газа, заявив, что оно использовалось ХАМАС в военных целях, а офисы иностранных СМИ расположены в хдании в качестве "щита".

"Не так давно истребители ЦАХАЛ нанесли по многоэтажному зданию, в котором находилось военное оборудование, принадлежащее разведывательным службам террористической организации ХАМАС", – говорится в сообщении израильских военных.

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