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Медики и спасатели устраняют последствия и оказывают помощь пострадавшим в давке на горе Мерон, север Израиля. Архивное фото

Видео: в Израиле десятки человек пострадали при обрушении трибуны в синагоге

© AFP 2021 / United Hatzalah
Происшествия
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В израильском городе Гиват-Зеев обрушилась трибуна синагоги, пострадали около 60 человек, десять из них – в критическом состоянии.

В израильском поселении Гиват-Зеев под Иерусалимом обрушилась трибуна синагоги, на которой находилось большое количество людей, сообщили в службе скорой помощи Маген Давид Адом.

Отмечается, что медики оказывают помощь 60-ти пострадавшим, десять из них — в критическом состоянии.

По данным СМИ Израиля – в результате инцидента есть погибшие.

На место направили два вертолета, 25 реанимобилей и 65 карет скорой помощи.

Место трагедии на горе Мерон на севере Израиля
© REUTERS / RONEN ZVULUN
Видео: подробности смертельной давки в Израиле

Обрушение трибуны произошло вскоре после начала празднования иудейского праздника Шавуот. По информации главного раввина России Берла Лазара, российских паломников в Гиват-Зееве не было.

За последний месяц это уже второе ЧП в Израиле на религиозном мероприятии. Так, в ночь на 30 апреля при обрушении трибун на празднике Лаг ба-Омер на горе Мерон погибли 44 человека, пострадали более 150.

Полиция начала следствие, чтобы выяснить, соблюдались ли в синагоге правила безопасности при проведении массовой молитвы. 

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