Стрельба в Калифорнии: двое погибших

Неспокойным выдался вечер воскресенья в Окленде, американские СМИ сообщают об инциденте, который привел к гибели людей.

КИШИНЕВ, 17 мая – Sputnik. В результате стрельбы, произошедшей в городе Окленд (штат Калифорния, США) два человека погибли, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал NBC.

Инцидент произошел в воскресенье вечером. Представитель местной полиции сообщил, что в результате стрельбы погибли двое мужчин.

Дальнейшие подробности не приводятся. Власти расследуют обстоятельства инцидента. Сведений о задержаниях по данному факту не поступало.

Это далеко не первый случай в США в текущем году. Так, в ночь на 16 апреля в здании логистической компании FedEx в Индианаполисе произошла стрельба. СМИ сообщили о большом числе пострадавших, стрелявший мужчина покончил с собой.

Ранее стрельба со смертельным исходом произошла и в штате Джорджия, 16 марта в трех спа-салонах был открыт огонь, в результате чего в общей сложности погибло восемь человек. Подозреваемого задержали.

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