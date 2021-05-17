Врачи рассказали о состоянии пострадавших после стрельбы в Казани

В результате стрельбы в гимназии № 175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей, два педагога, 24 человека были госпитализированы.

КИШИНЕВ, 17 мая – Sputnik. Школьники, раненые в минувший вторник при стрельбе в казанской гимназии № 175 и проходящие лечение в Детской республиканской клинической больнице Татарстана, находятся в стабильном состоянии, сообщил РИА Новости представитель Минздрава Татарстана.

"Состояние всех детей стабильное, без отрицательной динамики", - сообщили в министерстве. Уточняется, что в казанской клинике находятся 15 детей.

Всего в больницах Казани были госпитализированы 24 пострадавших: 21 ребенок и трое взрослых. По данным Министерства здравоохранения Татарстана, в среду пятерых детей и троих взрослых доставили для лечение в федеральные клиники в Москву. Один пострадавший мальчик, получивший незначительные травмы, был выписан из стационара под наблюдение врачей по месту жительства.

Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии № 175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей, два педагога, 24 человека были госпитализированы. Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний Ильназ Галявиев, на которого официально было зарегистрировано оружие.

Галявиев, расстрелявший во вторник людей в казанской школе, признал свою вину, он арестован. Следствие предъявило ему обвинение по статье 105 УК ("Убийство"). По данным СК, Галявиев выстрелил в школе не менее 17 раз. Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста на два месяца, в зале суда преступник заявил, что не возражает против такого решения.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova