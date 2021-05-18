Видео: циклон "Тауктаэ" несет разрушения в Западной Индии

Испытание за испытанием: после резкого роста заболеваемости коронавирусом в Индии страну постигла новая напасть, на сей раз разбушевалась природа.

КИШИНЕВ, 18 мая – Sputnik. Ураган "Тауктаэ" обрушился на западное побережье Индии, в результате разгула стихии в разных штатах страны не менек 12 человек погибли и около 120 пропали без вести, передает РИА Новости.

Больше других пострадал штат Карнатака, где в результате отдельных инцидентов из-за проливных дождей и порывистых ветров лишились жизни шесть человек. Двое из них погибли, когда их буксир перевернулся в море.

"Около 120 домов были повреждены в штате из-за сильных дождей с субботы. Пострадавшие были переведены в центры помощи, созданные правительством штата в этом районе", - сообщил глава центра мониторинга стихийных бедствий штата Карнатака Сунил Гаваскар телеканалу India TV.

Главный министр штата Гоа Прамод Савант проинформировал, что в результате урагана погибли два человека.

"Два человека погибли из-за циклона. Женщина примерно 30-35 лет умерла после того, как на нее упала кокосовая пальма в городе Мапуса. Еще одна авария произошла в Марселе, где двое молодых людей ехали на скутере, на них упал электрический столб, и один из них погиб, когда его доставили в больницу", - сказал Савант на пресс-конференции.

В штате разрушены несколько десятков домов, местами прекращена подача электричества, с корнем вырваны более тысячи деревьев. Еще по два человека погибли в штатах Керале и Махараштре из-за обрушения конструкций и столбов из-за порывистого ветра, вызванного ураганом.

ВМС Индии продолжают поиск поиски около 120 человек, находившихся на борту баржи, которая затонула примерно в 175 километрах от Мумбаи. Всего на борту баржи находилось 273 человека, спасены 132 человека. Помощь в поисках оказывает патрульный противолодочный самолёт Boeing P-8 Poseidon и вертолеты ВМС.

Вместе с тем, по данным метеорологов, к концу дня находящийся в 230 километрах к югу от Ахмадабада циклон ослабнет до "глубокой депрессии".

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