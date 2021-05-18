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Полицейский Мексика

Страшная находка в Мексике: девять погибших в одном автофургоне

Sputnik
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_incidents/20210518/34782051/Strashnaya-nakhodka-v-Meksike-devyat-pogibshikh-v-odnom-avtofurgone.html

Как сообщает местная пресса, расправу над людьми могли учинить члены наркокартеля, полиция ведет расследование.

КИШИНЕВ, 18 мая  – Sputnik. Тела девятерых человек были обнаружены в автофургоне в штате Мичоакан в Мексике, власти начали расследование, передает РИА Новости со ссылкой на сайт Генеральной прокуратуры страны.

Полиция в Италии
© AP Photo / Antonio Calanni
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Страшную находку обнаружили в муниципалитете Ситакуаро в понедельник. На место прибыли специалисты из отдела по расследованию преступлений. Они подтвердили, что автофугоне находились трупы восьми мужчин и женщины, предположительно, с огнестрельными ранами. Погибших, личности которых пока не установлены, передали судмедэкспертам для установления причины смерти. 

"Генпрокуратура продолжает расследование с целью выяснения фактов и установления личности виновных", - говорится в заявлении прокуратуры.

Как пишет газета Universal, по предварительным данным, за убийством может стоять наркокартель "Семья из Мичоакана" (La Familia Michoacana), цитаделью которого является штат Мичоакан.

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