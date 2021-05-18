Страшная находка в Мексике: девять погибших в одном автофургоне

КИШИНЕВ, 18 мая – Sputnik. Тела девятерых человек были обнаружены в автофургоне в штате Мичоакан в Мексике, власти начали расследование, передает РИА Новости со ссылкой на сайт Генеральной прокуратуры страны.

Страшную находку обнаружили в муниципалитете Ситакуаро в понедельник. На место прибыли специалисты из отдела по расследованию преступлений. Они подтвердили, что автофугоне находились трупы восьми мужчин и женщины, предположительно, с огнестрельными ранами. Погибших, личности которых пока не установлены, передали судмедэкспертам для установления причины смерти.

"Генпрокуратура продолжает расследование с целью выяснения фактов и установления личности виновных", - говорится в заявлении прокуратуры.

Как пишет газета Universal, по предварительным данным, за убийством может стоять наркокартель "Семья из Мичоакана" (La Familia Michoacana), цитаделью которого является штат Мичоакан.

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