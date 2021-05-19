Видео: в Петербурге гроза сорвала крышу кафе, есть пострадавшие

Из-за стихии, которая накануне разбушевалась в северной столице России, пострадали люди, автомобили и здания.

КИШИНЕВ, 19 мая – Sputnik. От непогоды в Петербурге пострадали четыре человека - на них упала крыша кафе, двое отправлены в больницу, сообщили РИА Новости в городском ГУМЧС.

"Четыре человека, в том числе ребенок, пострадали от непогоды в Петербурге из-за падения части кровли ресторана быстрого питания на проспекте Испытателей", - сказал собеседник агентства.

Два человека госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, это женщина и ребенок 2011 года рождения.

Из-за последствий непогоды оказались повреждены 14 автомобилей. Спасатели выезжали на вызовы 61 раз, из них 30 - из-за падений деревьев, 12 –из-за рухнувших конструкций. Произошло семь случаев протечек кровель и подтопления помещений, девять - обрыва проводов и падения светофоров, три - повреждения балконов.

Во вторник вечером в Петербурге и Ленинградской области бушевала гроза с сильным ветром, до 17 метров в секунду. В нескольких населенных пунктах Ленобласти было отключено электричество.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova