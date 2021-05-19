Видео: трагедия в Белоруссии: при крушении самолета погибли летчики

КИШИНЕВ, 19 мая – Sputnik. При крушении самолета под Барановичами в Белоруссии погибли два летчика, других жертв и разрушений нет, сообщила в среду пресс-служба Министерства обороны республики, ее цитирует РИА Новости.

"Под Барановичами потерпел крушение военный самолет Лидской штурмовой авиабазы Як-130… К сожалению, оба летчика погибли", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Сообщений о жертвах и разрушениях в настоящее время не поступало.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova