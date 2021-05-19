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Автомобиль скорой помощи, Белоруссия

Видео: трагедия в Белоруссии: при крушении самолета погибли летчики

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_incidents/20210519/34798538/Video-tragediya-v-Belorussii-pri-krushenii-samoleta-pogibli-letchiki.html

Под городом Барановичи потерпел крушение военный самолет, инцидент произошел на заселенной террритории.

КИШИНЕВ, 19 мая  – Sputnik.  При крушении самолета под Барановичами в Белоруссии погибли два летчика, других жертв и разрушений нет, сообщила в среду пресс-служба Министерства обороны республики, ее цитирует РИА Новости.


"Под Барановичами потерпел крушение военный самолет Лидской штурмовой авиабазы Як-130… К сожалению, оба летчика погибли", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Сообщений о жертвах и разрушениях в настоящее время не поступало.

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