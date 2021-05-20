16:45 20 Мая 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.69
  • USD17.76
  • RUB0.24
  • RON4.40
  • UAH0.65
Поиск
Крушение самолета

Лукашенко озвучил причины крушения самолета в Белоруссии

© Sputnik / Сергей Одинцов
Происшествия
Получить короткую ссылку
122 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/09/1a/31813836.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_incidents/20210520/34811732/lukashenko-ozvuchil-prichiny-krusheniya-samoleta-v-Belorussii.html

Под Барановичами при выполнении учебно-тренировочного полета разбился военный самолет Як-130, оба летчика погибли.

КИШИНЕВ, 20 мая – Sputnik. По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко во время учебного полета у самолета Як-130 практически мгновенно друг за другом отказали различные уровни системы управления.

Автомобиль скорой помощи, Белоруссия
Sputnik
Трагедия в Белоруссии: при крушении самолета погибли летчики

"Пилоты не катапультировались. Как показывают ящики, они боролись до конца. Просто одного из них выбросило катапультой во время удара о землю. Они боролись до конца, понимая, что у них и времени не было. И понимали, что беда будет, если самолет упадет на жилые кварталы. Погибли два просто героических человека", – приводит слова Лукашенко БелТА.

Глава белорусского государства распорядился, чтобы семьям погибшим была оказана всяческая помощь, особенно майору, у которого осталось трое детей, передает Sputnik Беларусь.

В среду под Барановичами при выполнении учебно-тренировочного полета разбился военный самолет Як-130, оба летчика погибли. Вопреки появившейся в местных СМИ информации о падении самолета на жилой дом пилоты, обнаружив техническую неисправность, смогли увести самолет от населенного пункта, он упал на небольшом участке между жилыми домами. По факту крушения СК возбудил уголовное дело.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

В Air Moldova рассказали, насколько сильно пострадал их самолет при посадке

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Высокие волны во время циклона в Мумбаи.
Фото: самый мощный за 20 лет циклон в Индии
Italy: Etna spews fountains of lava and columns of ash after period of inactivity
Видео: жизнь на вулкане – Этна вновь беспокоит жителей Сицилии
Молдова на Евровидении в разные годы
Кто и когда участвовал в Евровидении от Молдовы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться