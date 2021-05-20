Лукашенко озвучил причины крушения самолета в Белоруссии

КИШИНЕВ, 20 мая – Sputnik. По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко во время учебного полета у самолета Як-130 практически мгновенно друг за другом отказали различные уровни системы управления.

"Пилоты не катапультировались. Как показывают ящики, они боролись до конца. Просто одного из них выбросило катапультой во время удара о землю. Они боролись до конца, понимая, что у них и времени не было. И понимали, что беда будет, если самолет упадет на жилые кварталы. Погибли два просто героических человека", – приводит слова Лукашенко БелТА.

Глава белорусского государства распорядился, чтобы семьям погибшим была оказана всяческая помощь, особенно майору, у которого осталось трое детей, передает Sputnik Беларусь.

В среду под Барановичами при выполнении учебно-тренировочного полета разбился военный самолет Як-130, оба летчика погибли. Вопреки появившейся в местных СМИ информации о падении самолета на жилой дом пилоты, обнаружив техническую неисправность, смогли увести самолет от населенного пункта, он упал на небольшом участке между жилыми домами. По факту крушения СК возбудил уголовное дело.

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