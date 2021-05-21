Видео: от Антарктиды откололся крупнейший в мире айсберг

Айсберг откололся от западной части шельфового ледника Ронне в Антарктиде и сейчас находится в море Уэдделла.

КИШИНЕВ, 21 мая – Sputnik. Опубликовано видео, сделанное из космоса, на котором видно, как от Антарктиды откололся крупнейший в мире айсберг, передает РИА Новости.

Как пояснило Европейское космическое агентство (ЕКА), площадь льдины составила примерно 4320 квадратных километров.

Ученые отметили, что айсберг, получивший обозначение А-76, в длину достигает 170 километров, а в ширину – 25 километров. Он откололся от западной части шельфового ледника Ронне в Антарктиде и сейчас находится в море Уэдделла.

Предыдущим рекорд был установлен айсбергом под названием А-32А, его площадь составила 3880 квадратных километров. Объект также находится в море Уэдделла.

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