Кроме Евровидения: вулкан в Конго, трагический марафон и раскрытая "кража века"

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КИШИНЕВ, 23 мая – Sputnik. В Демократической Республике Конго началась эвакуация: жители города Гома покидают населенный пункт из-за проснувшегося вулкана Ньирагонго, который находится на приграничной с Руандой территории. В Гома уже отключена подача электроэнергии.

Около трех тысяч жителей Гомы, спасаясь от извержения, пересекли границу с соседней Руандой, сообщает местное радио. Их размещают в школах и церквях, об этом пишет РИА Новости. Руанда, которая соседствует с Конго, закрыла границы.

​Вулкан Ньирагонго, находящийся в 20 километрах к северу от озера Киву, один из восьми в этом районе. Четверть века назад его активность привела к массовой гибели людей, когда потоки лавы со склонов неслись на близлежащие поселения со скоростью 60 километров в час.

Ньирагонго считается одним из самых активных вулканов на планете. Лава этого вулкана необычайно жидкая и текучая, из-за чего потоки могут достигать скорости 100 километров в час.

Как сообщает МИР24, с 1882 года было зафиксировано 34 извержения, крупнейшее - в 1977 году, оно унесло жизни более 600 человек. А в 2002-м в результате извержения Ньирагонго погибли свыше 250 человек.

Из-за плохой погоды на ультрамарафоне в Китае погибли два десятка человек

Забег по пересеченной горной местности на 100 километров стартовал в субботу утром недалеко от города Байинь, передает РИА Новости. Около 13.00 по местному времени на высокогорном участке между 20-м и 30-м километром марафона погода резко ухудшилась, начался град, ледяной дождь и сильный ветер.

Из-за резкого похолодания у спортсменов произошло переохлаждение, часть участников сошла с дистанции, решив переждать непогоду.

Один из марафонцев рассказал журналистам, что утром в день соревнования погода была солнечная, но картина резко изменилась уже по прибытии в пункт назначения.

"До начала старта мы пробежали два километра для разминки, такого никогда раньше не было, но больше всего беспокойство вызвало то, что, пробежав эти два километра, мы так и не согрелись", - сообщил он.

По его словам, во время пробега сначала пошел дождь, начался встречный ветер, спортсмен обнаружил, что перестал чувствовать "все пальцы рук, ощущение было, что замерз даже язык", и принял решение прервать дистанцию и спуститься вниз.

Организаторы остановили соревнование, на поиски марафонцев направили 1200 спасателей. По их словам, спортсмены были одеты очень легко, а температура воздуха в горной местности упала почти до нуля.

Всего на данный момент погибшим числится 21 человек - таким образом, все ранее считавшиеся пропавшими без вести найдены мертвыми.

Власти заявили, что сформирована рабочая группа, которая займется расследованием причин происшествия.

"Кража века" раскрыта в Германии

Дело на миллиард евро удалось раскрыть правоохранительным органам Германии. Как сообщает МИР24, в 2019 году из музея "Зеленый свод" в Дрездене налетчики похитили очень ценные экспонаты, это преступление вызвало в обществе большой резонанс.

Оно отныне считается раскрытым: последний участник банды грабителей задержан.

"Кража века" произошла 25 ноября 2019 года: воры распилили оконную решетку на первом этаже музея, разбили стекло, забрали из витрины с украшениями содержимое и скрылись на автомобиле.

Как сообщала немецкая пресса, бьли похищены драгоценности XVIII века из трех так называемых гарнитуров, изготовленные для саксонских королей Августа Сильного и Августа III. Кроме всего прочего, был украден эполет с бриллиантом "Саксонский белый" весом 49,84 карата. Его стоимость эксперты оценивают в 10-12 миллионов долларов. В эполете были и другие крупные бриллианты - весом в 39,5 и 21 карата.

Из музея также похитили изготовленную в середине XVIII века звезду польского Ордена Белого Орла из пяти больших и 220 мелких бриллиантов, 92 рубинов, золота и серебра. Центр звезды украшен бриллиантом весом 20,189 карата.

Стоимость похищенного, по оценкам экспертов, доходила до миллиарда евро. Руководство музея же отмечало, что стоимость не поддается исчислению, поскольку речь идет о драгоценностях XVIII века.

В полиции подчеркивали: в ограблении участвовало гораздо больше людей, чем те двое похитителей, которые были на кадрах, и не исключали, что в преступлении замешаны сотрудники самого музея.

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