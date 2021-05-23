Видео: некачественный контент - за что задержали узбекских тиктокеров

КИШИНЕВ, 23 мая – Sputnik. Инцидент с фанатами соцсети TikTok произошел в Бухарской области Узбекистана: двое мужчин решили разыграть сценку, переодевшись в форму сотрудников ДПС, пишет Sputnik Узбекистан.

Однако полицейские пресекли действия блогеров и составили в их отношении протокол о правонарушении.

"Граждане нарушили закон, согласно которому им запрещено носить военную и ведомственную форму, если они не являются военнослужащими или сотрудниками соответствующих министерств, ведомств и учреждений", - отмечает источник.

Обоим назначен штраф в 1,225 миллиона сумов, этот примерно 116 долларов.

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