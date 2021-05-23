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Сотрудник ДПС рядом с мобильным комплексом фотовидеофиксации нарушений дорожного движения.

Видео: некачественный контент - за что задержали узбекских тиктокеров

© Sputnik / Максим Блинов
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_incidents/20210523/34850493/Video-nekachestvennyy-kontent---za-chto-zaderzhali-uzbekskikh-tiktokerov.html

Поиск "качественного контента" привел молодых жителей Узбекистана в полицейский участок: правоохранителями составлен протокол.

КИШИНЕВ, 23 мая – Sputnik. Инцидент с фанатами соцсети TikTok произошел в Бухарской области Узбекистана: двое мужчин решили разыграть сценку, переодевшись в форму сотрудников ДПС, пишет Sputnik Узбекистан.

Однако полицейские пресекли действия блогеров и составили в их отношении протокол о правонарушении.

"Граждане нарушили закон, согласно которому им запрещено носить военную и ведомственную форму, если они не являются военнослужащими или сотрудниками соответствующих министерств, ведомств и учреждений", - отмечает источник.

Обоим назначен штраф в 1,225 миллиона сумов, этот примерно 116 долларов.

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