Видео: огненный ад в Африке: Конго атакует вулкан

КИШИНЕВ, 23 мая – Sputnik. Губернатор провинции Северное Киву Констан Ндима заявил, что в городе Гома в Демократической Республике Конго (ДРК), где началось извержение вулкана Ньирагонго, были зафиксированы случаи грабежа и мародерства, также сообщалось о попытке бегства заключенных из тюрьмы. К северу от Гомы несколько домов были разрушены лавой, а во время эвакуации из города в ДТП погибли пять человек, передает РИА Новости.

Губернатор провинции отметил, что в воскресенье состоится встреча миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго (MONUSCO) и других партнеров, в ходе которой будет проведена оценка всей ситуации.

Официальный представитель правительства страны Патрик Муяя заявил, что власти предоставят пострадавшему от извержения населению гуманитарную помощь. По его словам, интенсивность потока вулканической лавы снизилась.

Ранее житель города Гома епископ Эли Клод Мбамба Мусанго сообщил РИА Новости, что более 100 человек могли погибнуть от последствий извержения вулкана. По его словам, один из храмов, в котором он является пастором, оказался разрушен из-за сильного огня.

В субботу местные СМИ со ссылкой на жителей города сообщили, что вулкан Ньирагонго, расположенный близ Гомы в провинции Северное Киву, начал извержение. По данным властей, оно началось в 19.00 по местному времени (21.00 мск). Как сообщало агентство "Франс Пресс", в городе Гома, расположенном в 20 километрах от вулкана, была отключена подача электроэнергии, некоторые местные жители стали покидать свои дома и направляться к границе с Руандой. Очевидцы сообщали о запахе серы. Силы гражданской обороны провинции Северное Киву заявили о начале эвакуации населения. По данным Actualite, в субботу Гому покинули около 5 тысяч человек. Как отмечает издание, в воскресенье люди начали постепенно возвращаться.

Вулкан Ньирагонго находится в 20 километрах к северу от озера Киву, его высота составляет 3470 метров над уровнем моря. В последний раз крупное извержение вулкана произошло в январе 2002 года. Тогда, по данным местных СМИ, погибли около 250 человек, город Гома был разрушен на 20%, примерно 120 тысяч человек остались без крова.

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