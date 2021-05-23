В Италии упал фуникулер: более десяти погибших

Инцидент произошел в воскресенье в области Пьемонт, в кабине фуникулера, кроме взрослых, находились и дети.

КИШИНЕВ, 23 мая – Sputnik. Тела 12 погибших извлекли из-под обломков разбившейся кабины фуникулера итальянские спасатели, под завалами может быть еще один погибший, передает РИА новости со ссылкой на представителя горноспасательной и спелеологической службы северной области Пьемонт.

"На данный момент спасатели извлекли 12 тел. Это число может измениться с ходом дальнейшей операции. Возможно, есть еще одна жертва, но официально подтвердить это нельзя". – сказал собеседник агентства.

Инцидент произошел в воскресенье на канатной дороге, соединяющий населенный пункт Стреза на берегу озера Маджоре и гору Моттароне высотой почти полторы тысячи метров. Обрушение линии фуникулера произошло за 300 метров до вершины горы в районе последнего пилона на максимальной высоте.

Ранее сообщалось, что два ребенка после крушения в тяжелом состоянии доставлены в больницу Турина вертолетами.

Фуникулер вернулся к работе после локдауна месяц назад. В 2014 году канатная дорога в течение двух лет проходила техническое обслуживание.

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