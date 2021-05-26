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Видео: три человека погибли при столкновении российского и японского судов

© Sputnik / Михаил Мокрушин
Происшествия
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В 23 километрах от порта города Момбецу произошло столкновение японского рыболовецкого судна, занимавшегося добычей краба, с российским судном "Амур".

КИШИНЕВ, 26 мая – Sputnik. В среду около шести часов утра по местному времени (0.00 мск) в 23 километрах от порта города Момбецу на Хоккайдо произошло столкновение японского рыболовецкого судна "Дай-хати Хокко-мару" (водоизмещение 9,7 тонны, пять человек на борту), занимавшегося добычей краба, с российским судном "Амур" (водоизмещение 662 тонны, 23 человека на борту).

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В результате столкновения погибли три члена экипажа японского рыболовецкого судна, передает РИА Новости. Ранее сообщалось, что находившиеся на борту японского судна пять человек были спасены экипажем "Амура", но трое из них находились в критическом состоянии без сознания.

Информацию о гибели подтвердило агентство Киодо со ссылкой на пожарную охрану, в ведении которой находятся также функции службы спасения и скорой помощи.

Сообщение о столкновении поступило с "Амура", японское судно, по имеющейся информации, перевернулось.

Причиной столкновения российского торгового судна с японским рыболовецким кораблем мог стать сильный туман, рассказал 26 мая генеральный консул РФ в Саппоро Сергей Марин.

"Столкновение произошло примерно на линии соприкосновения в условиях сильного тумана. Они могли не заметить маленькую рыболовецкую шхуну. Но ее там и не должно было бы быть, потому что слишком далеко от берега", — пояснил он.

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