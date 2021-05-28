Стоп машина: почему остановлено движение по Босфору

Движение по проливу Босфор прекращено в обе стороны из-за произошедшей в пятницу аварии нефтеналивного танкера.

КИШИНЕВ, 28 мая – Sputnik. Движение по проливу Босфор в Стамбуле остановлено из-за аварии потерявшего управление танкера, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал NTV.

По данным телеканала, танкер RAVA с грузом нефти из-за поломки рулевого управления начал дрейфовать в сторону берега в районе квартала Еникёй и был остановлен за 300 метров до берега срочно прибывшими к месту происшествия буксирами береговой охраны.

В настоящее время танкер перекрыл движение по Босфору в обе стороны.

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