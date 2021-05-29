Еще один вулкан проснулся: в Конго началось извержение Мурары

КИШИНЕВ, 29 мая – Sputnik. Еще один вулкан начал извергаться в Демократической Республике Конго (ДРК). Об этом, как пишет РИА Новости, сообщили в правительстве данной страны.

Вулкан расположен в районе города Гома на востоке Конго, близ вулкана Ньирагонго, извержение которого произошло неделю назад и привело к гибели более 30 человек.

"Сообщается о вулканическом извержении низкой интенсивности на северном склоне (вулкана - прим. ред.) Ньямурагира. Лава стекает в необитаемой местности в (национальном - прим. ред.) парке Вирунга", – говорится в сообщении Министерства связи и средств массовой информации ДРК в Twitter.

Официальный представитель конголезского правительства Патрик Муяя заявил Франс Пресс, что извергаться в субботу утром начал и Мурара – небольшой вулкан, который считается кратером Ньямурагира, горы, известной сильной вулканической активностью.

В ДРК 22 мая произошло извержение вулкана Ньирагонго, расположенного рядом с городом Гома в провинции Северное Киву. По словам официального представителя правительства, вслед за извержением вулкана в районе было зафиксировано более десяти землетрясений. Как сообщило Управление по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН, свыше 30 человек погибли, 40 считаются пропавшими без вести, около 20 тысяч остались без крова.

Вулкан Ньирагонго находится в 20 километрах к северу от озера Киву, его высота составляет 3470 метров над уровнем моря. В последний раз его крупное извержение произошло в январе 2002 года. Тогда число жертв составило порядка 250, город Гома был разрушен на 20%, около 120 тысяч человек остались без жилья.

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