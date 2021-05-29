16:46 29 Мая 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.51
  • USD17.63
  • RUB0.24
  • RON4.37
  • UAH0.64
Поиск
Извержение вулкана. Архивное фото

Еще один вулкан проснулся: в Конго началось извержение Мурары

© AP Photo / Marco Di Marco
Происшествия
Получить короткую ссылку
32 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/03/16/34077348.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_incidents/20210529/34927861/esche-odin-vulkan-prosnulsya-v-kongo-nachalos-izverzhenie-murary.html

Второй за неделю вулкан начал извергаться в Демократической Республике Конго. Власти подтвердили информацию.

КИШИНЕВ, 29 мая – Sputnik. Еще один вулкан начал извергаться в Демократической Республике Конго (ДРК). Об этом, как пишет РИА Новости, сообщили в правительстве данной страны.

Вулкан расположен в районе города Гома на востоке Конго, близ вулкана Ньирагонго, извержение которого произошло неделю назад и привело к гибели более 30 человек.

"Сообщается о вулканическом извержении низкой интенсивности на северном склоне (вулкана - прим. ред.) Ньямурагира. Лава стекает в необитаемой местности в (национальном - прим. ред.) парке Вирунга", – говорится в сообщении Министерства связи и средств массовой информации ДРК в Twitter.

Официальный представитель конголезского правительства Патрик Муяя заявил Франс Пресс, что извергаться в субботу утром начал и Мурара – небольшой вулкан, который считается кратером Ньямурагира, горы, известной сильной вулканической активностью.

В ДРК 22 мая произошло извержение вулкана Ньирагонго, расположенного рядом с городом Гома в провинции Северное Киву. По словам официального представителя правительства, вслед за извержением вулкана в районе было зафиксировано более десяти землетрясений. Как сообщило Управление по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН, свыше 30 человек погибли, 40 считаются пропавшими без вести, около 20 тысяч остались без крова.

Вулкан Ньирагонго находится в 20 километрах к северу от озера Киву, его высота составляет 3470 метров над уровнем моря. В последний раз его крупное извержение произошло в январе 2002 года. Тогда число жертв составило порядка 250, город Гома был разрушен на 20%, около 120 тысяч человек остались без жилья.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Видео: фонтаны лавы – активность вулкана Этна не утихает
Видео: смертоносный вулкан – африканский Ньирагонго разрушил жизнь тысяч людей
Видео: огненный ад в Африке: Конго атакует вулкан

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Тренировка сотрудников спецподразделения карабинеров Scorpion
Фото: стопроцентная готовность - как тренируется спецназ Scorpion
Молдова после ковида – как жители Кишинева открывают свои лица
Видео: Молдова после ковида – как жители Кишинева открывают свои лица
Расписание экзаменов на степень бакалавра в Молдове
БАК-2021: полное расписание экзаменов в Молдове

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться