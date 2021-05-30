Стрельба в Майами: десятки раненых, есть и погибшие

По словам руководителя местной полиции, злоумышленники открыли огонь по толпе и стреляли без разбора.

КИШИНЕВ, 30 мая – Sputnik. Свыше 20 человек получили ранения, а двое погибли в результате стрельбы в округе Майами, штат Флорида. Об этом пишет РИА Новости, цитируя заявление местной полиции.

"Я нахожусь на месте, где произошел очередной целенаправленный и трусливый акт насилия с использованием огнестрельного оружия, ранения получили более 20 человек, и двое, к сожалению, погибли", – написал на своей странице в Twitter глава департамента полиции Майами Альфредо Рамирес.

По его словам, злоумышленники открыли огонь по толпе и стреляли без разбора.

I am at the scene of another targeted and cowardly act of gun violence, where over 20 victims were shot and 2 have sadly died. These are cold blooded murderers that shot indiscriminately into a crowd and we will seek justice. My deepest condolences to the family of the victims. — Alfredo "Freddy" Ramirez III (@MDPD_Director) May 30, 2021

Как сообщает местное издание Miami Herald со ссылкой на полицию, количество пострадавших может составлять до 25 человек. Уточняется, что стрельба произошла в концертном зале после полуночи по местному времени в воскресенье на северо-западе округа Майами-Дейд. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое.

Местные СМИ пишут, что к концертному залу подъехал белый внедорожник, из него вышли трое неизвестных с ружьями и пистолетами и открыли стрельбу по людям на улице. Пока правоохранители не обладают данными о стрелявших.

Службы спасения госпитализировали 8 пострадавших, еще 12 пострадавших самостоятельно направились в больницы.

Днем ранее сообщалось, что шестеро человек получили ранения и один скончался в результате другого инцидента со стрельбой в Майами.

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