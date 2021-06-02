Видео: пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе в Тегеране

КИШИНЕВ, 2 июн – Sputnik. Пожар произошел на одной из аварийных линий нефтеперерабатывающего завода в Тегеране, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Mehr.
"Пожар произошел на одной из аварийных линий на НПЗ Тегерана", – говорится в сообщении агентства.
На место были отправлены службы скорой помощи, пожарные. Информации о жертвах в настоящее время нет.
Глава по общественным связям иранского НПЗ Шакер Хафаи отверг версию, что причиной пожара мог быть саботаж.
"Версия саботажа исключена. Пожар произошел вследствие технической проблемы", - приводит слова Хафаи телеканал IRIB.
Как сообщил глава антикризисного управления Тегерана Мансур Дараджати агентству ISNA, "топливо в трубах должно полностью сгореть, чтобы полностью потушить пожар".
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>