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Пожар на одной из аварийных линий нефтеперерабатывающего завода в Тегеране, Иран

Видео: пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе в Тегеране

© AFP 2021 / Atta Kenare
Происшествия
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В СМИ появилась версия о том, что вероятной причиной возгорания мог стать саботаж, но позже эту версию исключили.

КИШИНЕВ, 2 июн – Sputnik. Пожар произошел на одной из аварийных линий нефтеперерабатывающего завода в Тегеране, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Mehr.

"Пожар произошел на одной из аварийных линий на НПЗ Тегерана", – говорится в сообщении агентства.

На место были отправлены службы скорой помощи, пожарные. Информации о жертвах в настоящее время нет.

Глава по общественным связям иранского НПЗ Шакер Хафаи отверг версию, что причиной пожара мог быть саботаж. 

"Версия саботажа исключена. Пожар произошел вследствие технической проблемы", - приводит слова Хафаи телеканал IRIB.

Как сообщил глава антикризисного управления Тегерана Мансур Дараджати агентству ISNA, "топливо в трубах должно полностью сгореть, чтобы полностью потушить пожар".

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