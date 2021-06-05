Незаконная трансплантация в больнице Болгарии: доноры – граждане из Молдовы

Скандал в одной из болгарских больниц – в нескольких операциях по трансплантации среди живых доноров были молодые люди из Молдовы и Украины.

КИШИНЕВ, 5 июн – Sputnik. В Болгарии в больнице "Лозенец" пациентам незаконно пересаживали органы от живых доноров – молодых людей из Молдовы и Украины. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте болгарского Минздрава.

"В Министерство здравоохранения поступили документы, содержащие информацию о том, что в период с 2019 года по 27 апреля 2021 года в больнице "Лозенец" было выполнено 14 трансплантаций почки от живых доноров", – отмечено в сообщении министерства.

По информации ведомства, "все доноры – молодые люди из Украины и Молдовы", а трансплантацию проводили гражданам Омана, Израиля и ряда других государств.

В Минздраве Болгарии обратили внимание, что, согласно местному законодательству, для проведения трансплантации от живого донора пациент должен быть его родственником. Там также сообщили, что вся имеющая информация по данным случаям передана в Министерство внутренних дел страны для проверки фактов и при необходимости для принятия дальнейших действий.

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Кроме этого, в указанной больнице выявили ряд других нарушений. В связи с этим министр здравоохранения Болгарии Стойчо Кацаров распустил совет директоров этого медицинского учреждения.

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