Болгарский истребитель МиГ-29 рухнул в Черное море - первые подробности

В поисково-спасательной операции участвуют силы и средства ВМС, пограничной полиции и ВВС Болгарии. Связь с МиГ-29 была потеряна в среду в 0.45.

КИШИНЕВ, 9 июн – Sputnik. Министерство обороны Болгарии сообщило, что связь с МиГ-29 была потеряна в среду в 0.45, когда истребитель выполнял полет над акваторией Черного моря. Власти начали поисково-спасательную операцию. В ней участвуют силы и средства ВМС, пограничной полиции и ВВС. По данным СМИ, самолет рухнул в море. Власти пока не подтверждают данную информацию.

В ходе поисковой операции был найден спасательный жилет пилота истребителя ВВС Болгарии, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ).

По данным БНТ, несмотря на обнаружение спасательного жилета, поисковая операция продолжается, передает РИА Новости.

Ранее военное ведомство Болгарии сообщило, что на место происшествия выехал министр обороны страны. Тактические учения "Шабла 21" были приостановлены.

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