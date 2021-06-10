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Подробности смерти девушки-блогера – что в предсмертной записке

Unsplash / Green Chameleon
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_incidents/20210610/35062644/podrobnosti-smerti-devushki-blogera-chto-v-predsmertnoy-zapiske.html

В среду вечером в Кишиневе бездыханное тело известной молдавской блогерши было обнаружено у подъезда дома, где она проживала.

КИШИНЕВ, 10 июн – Sputnik. Полиция сообщает подробности трагической смерти молодой девушки-блогера из Кишинева.

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© Photo : Facebook / Viorel Burlacu
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Пресс-секретарь департамента полиции Кишинева Наталья Стати сообщила для Sputnik, что прибыв на место преступления, полиция обнаружила во дворе многоэтажного дома тело молодой женщины около 24 лет, при судебно-медицинской экспертизе были обнаружены только следы насильственной смерти, характерные для падения с высоты.

"В момент трагедии молодая женщина была дома одна. Более того, она объявила о своем намерении умереть на своей странице в Instagram, где за ней следили почти 100 000 человек", - сообщили в полиции.

Предсмертный пост молдавской блогерши
© Screenshot / Instagram
Предсмертный пост молдавской блогерши

Правоохранители уточнили у соседей, был ли слышен шум или звуки ссоры перед трагедией. Соседи сказали, что вечером было тихо.

"Молодая женщина оставил прощальную записку, в которой просит прощения у близких", - добавила Наталья Стати.

Напомним, что в среду вечером в Кишиневе бездыханное тело известной молдавской блогерши было обнаружено у подъезда дома, где она проживала. Примерно в 22.30 в Инспекторат полиции сектора Центр поступил звонок из службы 112. На теле девушки не было обнаружено следов насильственной смерти, специалисты отметили лишь травмы, характерные для падения с большой высоты. 

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