Стрельба в США: более десятка человек пострадали

КИШИНЕВ, 12 июн – Sputnik. Двенадцать человек получили ранения в результате стрельбы в американском Остине (штат Техас). Об этом, как пишет РИА Новости, сообщают экстренные службы города.
Уточняется, что четверо пациентов доставлены в медицинские части медиками, шестеро – полицией Остина, двое перевезены на частных автомобилях.
Полиция города в Twitter сообщила о нескольких пострадавших.
По некоторым данным, в перестрелку вступили и правоохранители. О причинах случившегося пока не сообщается.
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