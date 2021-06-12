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Автомобиль скорой помощи на улице Нью-Йорка

Стрельба в США: более десятка человек пострадали

© Sputnik / Dmitry Parshin
Происшествия
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Четверо пациентов доставлены в медучреждения медиками, шестеро – полицией Остина, двое перевезены на частных автомобилях.

КИШИНЕВ, 12 июн – Sputnik. Двенадцать человек получили ранения в результате стрельбы в американском Остине (штат Техас). Об этом, как пишет РИА Новости, сообщают экстренные службы города.

USA: Visible bullet holes and bloodstains on site of Miami-Dade mass shooting
© Ruptly
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"Медицинская служба доставила еще двоих пациентов в местные травматологические учреждения... Общее количество пациентов 12", – сказано в заявлении экстренной медицинской службы по округу Тревис и городу Остин (ATCEMS) в Twitter.

Уточняется, что четверо пациентов доставлены в медицинские части медиками, шестеро – полицией Остина, двое перевезены на частных автомобилях.

Полиция города в Twitter сообщила о нескольких пострадавших.

По некоторым данным, в перестрелку вступили и правоохранители. О причинах случившегося пока не сообщается.

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