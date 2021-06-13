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Итальянская полиция. Архивное фото

Стрельба в Италии: сообщается о пострадавших

© AFP 2021 / ANDREAS SOLARO
Происшествия
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По предварительной информации, предоставленным правоохранителями, стрелявший скрылся с места происшествия.

КИШИНЕВ, 13 июн – Sputnik. Неизвестный в воскресенье открыл стрельбу на улице города Ардеа под Римом, в результате пострадали трое человек – пожилой мужчина и двое детей. Об этом сообщил телеканал RaiNews24.

Автомобиль скорой помощи на улице Нью-Йорка
© Sputnik / Dmitry Parshin
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По предварительным данным, предоставленным правоохранительными органами, стрелявший скрылся с места происшествия. Сейчас полицейские Ардеа и соседних городов Помеция и Анцио занимаются его поисками.

В связи со случившимся в полицию и карабинерам поступило множество телефонных звонков от обеспокоенных жителей Ардеа. Предполагается, что инцидент произошел в результате ссоры. По информации ряда местных порталов, пожилой мужчина был убит, а двое его внуков ранены. Согласно данной версии, огонь открыл отец этих детей, пишет RaiNews24.

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