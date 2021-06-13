При стрельбе под Римом погибли двое детей и мужчина – полиция

Мэр Ардеа Марио Саварезе сообщил, что стрелявший скрылся с места преступления, но его быстро нашли карабинеры.

КИШИНЕВ, 13 июн – Sputnik. Двое маленьких детей и мужчина стали жертвами стрельбы, которую вооруженный мужчина устроил в воскресенье около полудня на улице города Ардеа под Римом, передает телеканал RaiNews24.

Ранее сообщалось, что они получили ранения.

По последней же информации, пожилой мужчина был застрелен на месте, а детей в возрасте 3 и 8 лет на вертолете экстренно доставили из Ардеа в одну из римских больниц. Асессор по вопросам здравоохранения столичной области Лацио Алессио Д'Амато сказал журналистам, что дети находятся в тяжелейшем состоянии. Однако вскоре источники в правоохранительных органах сообщили, что оба ребенка скончались.

Мэр Ардеа Марио Саварезе рассказал RaiNews24, что открывший огонь мужчина скрылся с места преступления, но быстро был обнаружен карабинерами. Сейчас он забаррикадировался в доме. Ситуация в городе находится под контролем властей. Предполагается, что инцидент произошел в результате банальной ссоры. По информации международной прессы, у 30-летнего агрессора могут быть проблемы с психикой.

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