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Видео: в серьезном ДТП в Румынии пострадал житель Молдовы

© Sputnik / Anatolii Kiriak
Происшествия
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Sputnik Молдова
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После столкновения микроавтобуса с тяжелым грузовиком один человек погиб и еще шестнадцать пострадали, в том числе ребенок.

КИШИНЕВ, 14 июн — Sputnik. Один человек погиб и еще 16 получили ранения в результате автокатастрофы в ночь с воскресенья на понедельник в Румынии.

По сообщению инспектората полиции уезда Арад, на шоссе А1, на участке Дева-Нэдлак микроавтобус с 17 пассажирами врезался в фуру, припаркованную на обочине.

В уезде был объявлен "красный код" в связи с большим количеством пострадавших. На место происшествия прибыли 10 экипажей скорой помощи SMURD и два расчета спасателей.

В результате столкновения один человек погиб, еще одна женщина была доставлена в реанимацию после остановки сердца, двое получили серьезные травмы.

Среди пассажиров, которые направлялись в Венгрию — 16 граждан Украины и один гражданин Молдовы. В автобусе также находился 8-летний ребенок. Все они также доставлены в больницу.

В результате аварии движение по трассе было временно перекрыто.

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Теги:
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