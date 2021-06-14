Видео: в серьезном ДТП в Румынии пострадал житель Молдовы

КИШИНЕВ, 14 июн — Sputnik. Один человек погиб и еще 16 получили ранения в результате автокатастрофы в ночь с воскресенья на понедельник в Румынии.
По сообщению инспектората полиции уезда Арад, на шоссе А1, на участке Дева-Нэдлак микроавтобус с 17 пассажирами врезался в фуру, припаркованную на обочине.
В уезде был объявлен "красный код" в связи с большим количеством пострадавших. На место происшествия прибыли 10 экипажей скорой помощи SMURD и два расчета спасателей.
В результате столкновения один человек погиб, еще одна женщина была доставлена в реанимацию после остановки сердца, двое получили серьезные травмы.
Среди пассажиров, которые направлялись в Венгрию — 16 граждан Украины и один гражданин Молдовы. В автобусе также находился 8-летний ребенок. Все они также доставлены в больницу.
В результате аварии движение по трассе было временно перекрыто.
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