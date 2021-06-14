Пожар на АЗС в Новосибирске: не менее 24 человек пострадали

Причиной взрывов и пожара на АЗС в Новосибирске стал автомобиль-газовоз, который не был заземлен при сливе газа в стационарную емкость.

КИШИНЕВ, 14 июн – Sputnik. В Новосибирске на Гусинобродском шоссе, 60, в понедельник загорелась АЗС, были слышны взрывы. Пожар распространился на площади не менее 1200 квадратных метров, передает РИА Новости.

Автомобиль-газовоз, который не был заземлен при сливе газа в стационарную емкость, стал причиной взрывов и пожара на АЗС в Новосибирске, сообщил журналистам первый замглавы ГУМЧС по Новосибирской области Евгений Лебедев.

© Sputnik / Alexandr Kryazhev Автозаправка горит в Новосибирске

"Произошел хлопок газовоздушной смеси на частной автогазозаправочной станции. Впоследствии произошел второй хлопок, уже непосредственно газовоза. Причиной этому всему послужило незаземление газовоза при сливе в стационарную емкость. Впоследствии площадь пожара развилась на площадь 1,5 тысячи квадратных метров", - сказал Лебедев.

Согласно последним данным, при пожаре пострадали двадцать четыре человека, погибших нет. Девятнадцать из них госпитализировали в ожоговый центр. Пострадавших осматривают врачи.

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