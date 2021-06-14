Пожар на АЗС в Новосибирске: не менее 24 человек пострадали

КИШИНЕВ, 14 июн – Sputnik. В Новосибирске на Гусинобродском шоссе, 60, в понедельник загорелась АЗС, были слышны взрывы. Пожар распространился на площади не менее 1200 квадратных метров, передает РИА Новости.
Автомобиль-газовоз, который не был заземлен при сливе газа в стационарную емкость, стал причиной взрывов и пожара на АЗС в Новосибирске, сообщил журналистам первый замглавы ГУМЧС по Новосибирской области Евгений Лебедев.
"Произошел хлопок газовоздушной смеси на частной автогазозаправочной станции. Впоследствии произошел второй хлопок, уже непосредственно газовоза. Причиной этому всему послужило незаземление газовоза при сливе в стационарную емкость. Впоследствии площадь пожара развилась на площадь 1,5 тысячи квадратных метров", - сказал Лебедев.
Согласно последним данным, при пожаре пострадали двадцать четыре человека, погибших нет. Девятнадцать из них госпитализировали в ожоговый центр. Пострадавших осматривают врачи.
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