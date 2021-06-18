Видео, фото: мощный циклон продолжает затапливать Крым

В ночь с четверга на пятницу в Ялте всего за 6 часов выпала месячная норма осадков, реки вышли из берегов.

КИШИНЕВ, 18 июн — Sputnik. Месячная норма осадков выпала в Ялте за шесть часов с полуночи до шести утра пятницы – 42 миллиметра, дожди продолжаются. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на крымский Гидрометцентр.

"В Ялте за шесть часов – с полуночи до 6 утра – выпало 42 миллиметра – это месячная норма. На Ай-Петри выпало 84 миллиметра осадков, это больше месячной нормы (72 миллиметра)", – сообщили в ведомстве.

Дожди идут в Ялте, Алуште, Симферополе, Севастополе, Евпатории и по прогнозам, прекратятся во второй половине пятницы со смещением циклона на юго-запад.

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Глава администрации Ялты Янина Павленко призвала горожан не выходить без надобности из дома. На территории города введен режим ЧС.

По данным крымского Гидрометцентра, за ночь с четверга на пятницу на Ай-Петри выпало 187 миллиметров осадков - это две месячные нормы (месячная норма - 72 миллиметра), в Ялте - 87 (норма - 42 миллиметра).

В Севастополе за последние сутки выпало 47 миллиметров (норма - 38), при этом на мысе Херсонес (метеостанция Херсонесский маяк) - 94 миллиметра при среднемесячной норме 34 миллиметра.

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