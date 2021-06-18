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Потопления

Один человек погиб из-за наводнения в Ялте

© Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy
Происшествия
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Sputnik Молдова
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Глава администрации Ялты Янина Павленко призвала горожан не выходить без надобности из дома. На территории города введен режим ЧС.

КИШИНЕВ, 18 июн – Sputnik. В результате наводнения в Ялте погиб один человек. Он утонул в потоке воды, передает РИА Новости.

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"Одного человека 1995 года рождения в Ялте унесло потоком, он погиб", - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов во ходе заседания оперативного штаба мининформ региона.

Ранее глава администрации города Янина Павленко сообщила, что погибших в Ялте из-за разгула стихии нет, пострадали восемь человек.

Месячная норма осадков выпала в Ялте за шесть часов с полуночи до шести утра пятницы – 42 миллиметра, дожди продолжаются.

Глава администрации Ялты Янина Павленко призвала горожан не выходить без надобности из дома. На территории города введен режим ЧС.

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Теги:
наводнение, Крым, Ялта

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