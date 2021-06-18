В ДТП в Перу погибли 27 сотрудников добывающей компании

В пятницу произошло дорожно-транспортное происшествие с автобусом, который вез рабочих с месторождения "Пальянкатеа" в город Арекипа на юге Перу.

КИШИНЕВ, 18 июн – Sputnik. Как минимум двадцать семь человек погибли и 13 пострадали в результате ДТП на юге Перу, передает РИА Новости.

Все пострадавшие - работники добывающей компании Hochschild Mining.

"Hochschild Mining PLC сообщает, что сегодня утром произошло дорожно-транспортное происшествие с автобусом, который вез рабочих с месторождения "Пальянкатеа" в город Арекипа на юге Перу. С глубоким сожалением сообщается о 27 погибших и 13 раненых", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой компании.

В настоящее время проводится расследование.

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