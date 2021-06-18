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Авария

В ДТП в Перу погибли 27 сотрудников добывающей компании

© Sputnik / Mihai Caraus
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_incidents/20210618/35173998/dtp-v-peru-pogibli-27-sotrudnikov-odnoy-kompanii.html

В пятницу произошло дорожно-транспортное происшествие с автобусом, который вез рабочих с месторождения "Пальянкатеа" в город Арекипа на юге Перу.

КИШИНЕВ, 18 июн – Sputnik. Как минимум двадцать семь человек погибли и 13 пострадали в результате ДТП на юге Перу, передает РИА Новости.

Полиция. Архивное фото
© Sputnik / Anatolii Kiriak
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Все пострадавшие - работники добывающей компании Hochschild Mining.

"Hochschild Mining PLC сообщает, что сегодня утром произошло дорожно-транспортное происшествие с автобусом, который вез рабочих с месторождения "Пальянкатеа" в город Арекипа на юге Перу. С глубоким сожалением сообщается о 27 погибших и 13 раненых", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой компании.
В настоящее время проводится расследование.

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Теги:
дтп, Перу, авария

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