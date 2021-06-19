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Передача машин скорой медицинской помощи Свердловской области

В Кузбассе потерпел крушение самолет: есть погибшие

© Sputnik / Павел Лисицын
Происшествия
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https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/06/13/35175766.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_incidents/20210619/35175769/kuzbass-krushenie-samolet.html

Предположительно четыре человека погибли при жесткой посадке тренировочного самолета с парашютистами в Кузбассе, более десяти ранено.

КИШИНЕВ, 19 июн – Sputnik. Самолет Л-410 совершил жесткую посадку в районе села Журавлево в Промышленновском районе Кемеровской области.

Известно, что при крушении самолета погибли два инструктора-парашютиста и два пилота. Об это сообщил врач Кемеровского областного центра медицины катастроф Евгений Чернов.

"Четверо человек погибших – это два инструктора и два пилота", – цитирует слова Чернова РИА Новости.

По информации агентства, число жертв может доходить до семи.

На борту разбившегося в Кузбассе самолета находились 19 человек - 17 пассажиров и 2 члена экипажа.

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Публикация от Сергей Цивилев (@sergey_tsivilev)

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