В Кузбассе потерпел крушение самолет: есть погибшие

Предположительно четыре человека погибли при жесткой посадке тренировочного самолета с парашютистами в Кузбассе, более десяти ранено.

КИШИНЕВ, 19 июн – Sputnik. Самолет Л-410 совершил жесткую посадку в районе села Журавлево в Промышленновском районе Кемеровской области.

Известно, что при крушении самолета погибли два инструктора-парашютиста и два пилота. Об это сообщил врач Кемеровского областного центра медицины катастроф Евгений Чернов.

"Четверо человек погибших – это два инструктора и два пилота", – цитирует слова Чернова РИА Новости.

По информации агентства, число жертв может доходить до семи.

На борту разбившегося в Кузбассе самолета находились 19 человек - 17 пассажиров и 2 члена экипажа.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Сергей Цивилев (@sergey_tsivilev)

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