МИДЕИ: при обрушении в Антверпене погибли два гражданина Молдовы

Общее число строителей, погибших после того, как на стройке местной школы обрушились леса, выросло к утру до пяти.

КИШИНЕВ, 20 июн — Sputnik. В МИДЕИ официально подтвердили гибель второго гражданина Молдовы при обрушении на стройке школы в Антверпене.

Власти Бельгии в ответ на запрос посольства Молдовы подтвердили, что в ходе поисковой операции среди погибших обнаружен еще один гражданин Молдовы. Таким образом, число граждан нашей страны, которые стали жертвами обрушения строительных лесов на стройке, выросло до двух.

Посольство находится в контакте с семьями погибших, чтобы оказать им необходимую помощь, сообщает Министерство иностранных дел и европейской интеграции.

Как заявили в ведомстве, сотрудники посольства прибыли на место происшествия и находятся в контакте с владельцем строительной компании, а также связались с местными властями для получения информации о гражданстве и состоянии здоровья пострадавших в результате аварии.

По предварительной информации, среди раненых, переведенных в приоритетном порядке в несколько больниц Антверпена, был опознан еще один гражданин Молдовы, получивший серьезную травму головы и госпитализированный.

По словам местных властей, поисковая операция продолжается, однако сообщения о третьем гражданине Молдовы с двойным (португальским) гражданством, который, предположительно, мог оказаться под завалами, не подтвердились.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova