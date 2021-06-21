Торнадо и шторм оставили Чикаго без света

Разгул стихии привел к тому, что в Чикаго и пригородах без электроснабжения остались десятки тысяч человек.

КИШИНЕВ, 21 июн – Sputnik. Разыгравшиеся в американском Чикаго и пригородах мощные штормы лишили электричества более 35 тысяч потребителей, передает РИА Новости.

По информации сайта Commonwealth Edison (ComEd), крупнейшей электроэнергетической компании в штате Иллинойс и единственного поставщика электроэнергии в Чикаго, в настоящий момент 35 342 потребителя оказались затронуты перебоями в электроснабжении. В самом Чикаго отключение электричества произошло у 2743 потребителей, в городе Дэриэн - у 2218, в Даунерс Гров Тауншип - у 4230, в деревне Уиллоу Спрингс - у 2234, в деревне Вудридж - у 4789.

Телеканал NBC Chicago сообщает, что отключение электричества произошло из-за сильных штормов, обрушившихся на район в воскресенье вечером. Они принесли с собой порывистый ветер и торнадо.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova