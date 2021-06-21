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Торнадо

Торнадо и шторм оставили Чикаго без света

© CC0 / Pixabay / mhouy
Происшествия
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Sputnik Молдова
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Разгул стихии привел к тому, что в Чикаго и пригородах без электроснабжения остались десятки тысяч человек.

КИШИНЕВ, 21 июн – Sputnik. Разыгравшиеся в американском Чикаго и пригородах мощные штормы лишили электричества более 35 тысяч потребителей, передает РИА Новости

Торнадо
© CC0 / Sunrae
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По информации сайта Commonwealth Edison (ComEd), крупнейшей электроэнергетической компании в штате Иллинойс и единственного поставщика электроэнергии в Чикаго, в настоящий момент 35 342 потребителя оказались затронуты перебоями в электроснабжении. В самом Чикаго отключение электричества произошло у 2743 потребителей, в городе Дэриэн - у 2218, в Даунерс Гров Тауншип - у 4230, в деревне Уиллоу Спрингс - у 2234, в деревне Вудридж - у 4789.

Телеканал NBC Chicago сообщает, что отключение электричества произошло из-за сильных штормов, обрушившихся на район в воскресенье вечером. Они принесли с собой порывистый ветер и торнадо.

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Теги:
шторм, Чикаго, электричество, торнадо

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