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Наводнение

Пляжи Ялты готовят к открытию после наводнения

© Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy
Происшествия
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На данный момент купание в акватории Ялты по-прежнему запрещено, но сами пляжи открыты к посещению. Курортная инфраструктура региона активно восстанавливается.

КИШИНЕВ, 22 июн – Sputnik. Пляжи Ялты начали восстанавливать после серьезного наводнения, ведется их подсыпка, сообщил РИА Новости глава комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.

Потопления
© Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy
Один человек погиб из-за наводнения в Ялте

"Пляжи Ялты восстанавливают после подтопления. Проводится их уборка и подсыпка. После окончания всех работ, в том числе по проверке дна пляжей и качества морской воды, будет принято решение об их открытии", - заявил Черняк.

По его словам, курортная инфраструктура региона активно восстанавливается. Объекты туристического показа в Ялтинском регионе пока остаются закрытыми.

В пресс-службе Министерства курортов и туризма республики сообщили, что купание в акватории Ялты по-прежнему запрещено, но сами пляжи открыты к посещению.

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Теги:
наводнение, Ялта

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