Три гражданина Молдовы погибли в страшном ДТП в Румынии

В среду днем ​​трое граждан Молдовы погибли в результате серьезного дорожно-транспортного происшествия в уезде Клуж в Румынии. Посольство Молдовы в Бухаресте на связи с румынскими властями.

КИШИНЕВ, 23 июн - Sputnik. Страшная авария близ города Хуедин в уезде Клуж в Румынии унесла жизни трех граждан Молдовы, в том числе одного несовершеннолетнего.

Как отметили в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции Молдовы, погибшие – 28-летний мужчина, 29-летняя женщина и 6-летний ребенок.

В аварию попали легковой автомобиль и грузовик. В то же время еще один, четвертый пострадавший гражданин Молдовы был госпитализирован в Детскую больницу скорой медицинской помощи Клуж-Напока. Речь идет о 10-летнем мальчике: он находится в сознании и ему оказывают медицинскую помощь.

Посольство Республики Молдова в Бухаресте находится в контакте с румынскими властями с целью получения информации об обстоятельствах аварии, а также для связи с семьями, потерявшими близких.

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